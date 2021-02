Bornemse speculoosproducent opent extra productielijn door groot succes in binnen- en buitenland

Vermeiren Princeps is sinds 1919 een familiebedrijf en is uitgegroeid tot een belangrijke speler op zowel de Belgische als de internationale markt. "Onze producten zijn in binnen- en buitenland gekend. De Amerikaanse fastfoodketens Wendy's en Burger King gebruiken onze speculoos in hun ijsjes. Ongeveer 80 procent van onze productie is bedoeld voor export naar onder andere de Verenigde Staten van Amerika en Japan. Maar met onze nieuwe lijn willen we onze positie vooral versterken in het binnenland", zegt Vavedin.

