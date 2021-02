Coronacrisis brak uit vlak na de start van bedrijf: "Ik heb toen alles over de digitale boeg gegooid"

Elke De Backer (37) uit Oudsbergen was al een tiental jaren actief in de sector van de Human Resources, toen ze op 19 februari vorig jaar haar eigen bedrijfje Talent & Passion startte. In C-mine Crib in Genk vond ze een geschikte uitvalsbasis. Ze specialiseerde zich onder meer in het zoeken van geschikte nieuwe werknemers voor bedrijven, de begeleiding van werkzoekenden en de voorbereiding op een sollicitatie en ook in interne bijscholingen in bedrijven. Maar enkele weken na de start van haar bedrijf brak de coronacrisis uit.