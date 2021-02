De Lovie in Poperinge krijgt eerste kleine lading vaccins

Ook de voorzieningen voor mensen met een beperking krijgen vanaf vandaag hun eerste coronavaccins. Dat is onder meer zo bij De Lovie in Poperinge. Het gaat wel om een beperkt aantal vaccins. En ze gaan die ook pas vanaf morgen toedienen.

Volgende week kunnen ze in De Lovie dan beginnen met vaccineren op grotere schaal. Personeelsdirecteur Bart Wallays: "De grote hoeveelheid vaccins komt pas maandag aan. Dan starten we met het inenten van onze bewoners in Poperinge en van de andere deelhuizen in de Westhoek."