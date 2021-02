School in Blankenberge supportert voor oud-leerkracht en interim-coach bij Club Brugge Rik De Mil

Vanmiddag moet Club Brugge het in Oekraïne opnemen tegen Dinamo Kiev in de Europa League, maar zonder trainer Philippe Clement en zijn assistenten, die geveld door het coronavirus moeten thuisblijven. Dus mag Rik De Mil, beloftencoach bij Club Brugge, de eerste ploeg trainen straks. Carine Jacxsens is directrice van de Sint-Jozef Sint-Pieter school in Blankenberge en supportert vanmiddag voor haar oud-collega De Mil. "Rik was altijd de trekker van de studierichting 'verkoop' in onze school. Toen hij startte als jeugdtrainer, kon hij dat gemakkelijk combineren met zijn job als leerkracht. Maar op een gegeven moment kreeg hij de kans om beloftentrainer te worden en was die combinatie niet meer mogelijk."