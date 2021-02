Discussie over avondklok Brussel: "Gelijkstellen met Vlaanderen"

De discussie in Nederland over de avondklok, heeft ook Brussel bereikt. Brusselse parlementsleden van N-VA, Défi, MR maar ook One.brussels-SP.A willen de avondklok in Brussel gelijk laten lopen met die van Vlaanderen. Els Rochtette van One.brussels-SP.A: " We merken dat mensen er dagelijks last van hebben. Mensen die die na 10u 's avonds en voor 5u 's ochtends de baan op moeten voor het werk, worden dagelijks geconfronteerd met controles die vaak onaangenaam zijn. Dat duurt intussen al maanden. Maar ook als je na het werk iemand wil bezoeken uit je bubbel, blijft er weinig tijd over. Ik merk dat ook bij mijn eigen kinderen, als zij op bezoek komen, als ze bij hun vader zijn. De tijd is zo om."