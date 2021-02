Eigenaars liefdesbrief uit Drongen uit 1945 teruggevonden: "Ze hebben een tragisch leven gekend"

Het mysterie van een oude liefdesbrief uit Drongen is opgelost. Het gaat over een brief van een soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. De soldaat verstuurde die naar zijn geliefde in Drongen maar de brief kwam nooit aan. Jean-Marie Suttels kreeg de brief heel wat jaren later in handen en lanceerde bij Radio 2 een oproep om de eigenaars te vinden. Er kwamen heel erg veel reacties binnen. En zo kon Jean-Marie het tragisch verhaal van de soldaat reconstrueren