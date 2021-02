Gevangenis Oudenaarde als voorbeeld waar ex-gedetineerden helpen bij agressie: “Ze kunnen functioneren als mental coach“

Vzw Touché wil gedetineerden niet alleen in de gevangenissen zelf begeleiden, maar het wil hen ook volgen en begeleiden in hun reïntegratieproces: “We wandelen samen met hen naar buiten om ze te begeleiden, op een cruciaal moment waarbij ze terug deel gaan uitmaken van de samenleving. Dat is ook het moment dat ze in de mogelijkheid zijn om nog veel meer te gaan doen.”

In het verleden werd er ook al een project opgezet waarbij jongeren die worstelen met hun kwaadheid, trainingen konden volgen van professionele boksers, zoals Ismaël Abdul en Junior Bauwens. “Ook ex-gedetineerden kunnen daarbij de rol opnemen van mental coach, dus wij schakelen ex-gevangenen steeds vaker in, met het doel dat ze op termijn onze rol als therapeuten zelf kunnen gaan innemen”, besluit Gryson.