Fitness voor honden in Vichte: "Dikkertjes kunnen op loopband kilo’s kwijt geraken”

Dagmar Bonnier startte in Vichte met Dogmar Fitness. “Bij het intakegesprek bekijk ik wat de hond allemaal kan en kent. Aan de hand daarvan krijg je een programma waarmee je thuis aan de slag gaat. Na 2 weken volgt een controleafspraak. Dan kijk ik of er bijsturing nodig is. Daarna kom je 1 keer per maand langs zodat we samen kunnen bekijken of alles nog goed verloopt.“