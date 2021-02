Gentbrugse judoka Mina Libeer droomt van Tokyo

Een vervelende schouderblessure deed de steile opmars wat sputteren. “De schouder voelt soms nog wat ‘vast’ aan, een gevolg van onder meer de kinébeurten die tijdens de lockdown even niet konden doorgaan. Maar op zich heb ik er geen last meer van. De Spelen werden met een jaar uitgesteld en dat gaf mij toch wat meer tijd om goed te herstellen van mijn operatie en nu heb ik meer mogelijkheden om me te kwalificeren.”

De ambitie om Tokyo te halen is er, maar evident wordt het niet om tot in Japan te geraken. “Ik sta momenteel 46e op de wereldranglijst, maar de concurrentie in mijn gewichtscategorie (-57 kilogram) is erg groot. Het niveau ligt er erg hoog. Ik zou op de komende tornooien nog zeker 2.000 punten moeten halen en zelfs hier en daar moeten schitteren en een medaille winnen om erbij te kunnen zijn. Het is nog een lange weg die ik moet afleggen, maar iedere kans die er is, hoe klein ook, zal ik proberen te grijpen. Het is voor iedere topsporter een droom om erbij te zijn. Als judoka komen we uit een gouden generatie, met toppers naar wie we als kind altijd hebben opgekeken. Ik heb het geluk dat ik met een van die topatleten, Ilse Heylen, kan samenwerken.”