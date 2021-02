Gezin van vijf uit Roosdaal dakloos na woningbrand

Omdat er in de woning ook veel rook- en waterschade is, is die tijdelijk onbewoonbaar. Burgemeester Wim Goossens (CD&V) van Roosdaal kwam ter plaatse en bood het getroffen gezin een noodwoning van de gemeente aan. Maar voorlopig kunnen de vijf gezinsleden terecht bij familie en vrienden. De brandweer haalde hun belangrijkste bezittingen nog uit de getroffen woning. De brand is wellicht veroorzaakt door een technisch defect aan een boiler op de bovenverdieping.