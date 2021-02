Grote bezorgdheid over gepland themapark met hotels nabij het tempelcomplex van Angkor in Cambodja

Eind vorig jaar kondigde het casino- en hotelconcern NagaCorp uit Hongkong de bouw aan van een groot themapark met de naam "Angkor Lake of Wonder" aan. Dat zou tegen 2025 moeten verrijzen op nog geen 500 meter van het historische tempelcomplex van Angkor Wat nabij Siem Reap in Cambodja.

Er zouden enkele vijfsterrenhotels, tentoonstellingen, restaurants en een waterpretpark komen. NagaCorp is een groot uitbater van casino's in Azië en bezit het grootste casino van Cambodja in de hoofdstad Phnom Penh. Gokken is illegaal in Cambodja, tenminste voor de eigen bevolking. Het is wel toegelaten voor buitenlanders. NagaCorp is genoteerd op de beurs van Hongkong en heeft van de Cambodjaanse regering een monopolie van 50 jaar gekregen op gokactiviteiten in het land. Het concern wil ook een gelijkaardig project bouwen in de Russische havenstad Vladivostok.