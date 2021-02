Eerste lenteweekend (tot 17 graden!) komt eraan: wat kan je allemaal doen, ondanks de coronamaatregelen?

Dit weekend kun je wat vitamine D opdoen door te gaan wandelen of fietsen. Er zijn genoeg natuurgebieden, parken, botanische tuinen en provinciale domeinen waar je de benen kunt strekken. Let wel: op populaire plekken kan het wel druk worden. En drukte vermijd je best tijdens deze coronacrisis. Je kan dus misschien eens op zoek gaan naar kalmere plekjes.

Ben je op zoek naar een originele wandel- of fietstocht, dan kun je het aanbod uitpluizen op de website Uitinvlaanderen.be. Zelf een wandeling of fietstocht uitstippelen kan via het wandelknooppuntennetwerk en fietsknooppuntennetwerk.

Aan de kust verwachten ze dit weekend grote drukte, dus je checkt best eerst de druktebarometer voor je vertrekt. De NMBS legt extra treinen in, om iedereen coronaveilig te kunnen vervoeren. Verschillende kuststeden - onder meer Oostende en Knokke-Heist - zetten extra stewards en politie in om te drukke momenten te vermijden. Als het te druk is, zoek je beter een alternatief.