Protest in Myanmar breidt zich uit, het leger voert geharde gevechtseenheden naar de steden

De staking bij de spoorwegen en die bij de banken heeft een grote impact, maar er wordt ook gestaakt bij de overheidsadministratie. De oproerpolitie reageert en is met geweld binnengevallen in slaapzalen voor spoorwegpersoneel. Daarbij zou geschoten zijn, maar het is niet duidelijk of dat met scherpe munitie was. Toch hebben ook burgers uit solidariteit met de spoorwegarbeiders treinsporen bezet. Een andere populaire techniek die in grote steden wordt gebruikt, is het veinzen van "motorpech" waarbij tal van auto's grote kruispunten blokkeren.

Is de sfeer vaak grimmig, dan was er vandaag ook opnieuw een meer ludieke betoging tegen de militairen in de oude tempelstad Bagan (of Pagan), werelderfgoed van de Verenigde Naties. "De stad van duizenden tempels" was de hoofdstad van het eerste Birmaanse rijk van de 9e tot de 13e eeuw en speelde een cruciale rol in de verspreiding van het theravada-boeddhisme in het land. (Lees verder onder de foto).