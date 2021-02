Historische glasramen in Langemark-Poelkapelle na 15 jaar toevallig teruggevonden: "Tijdens renovatie opgeborgen en daarna vergeten"

In 2009 onderging het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle een eerste grondige renovatie, waarbij beslist werd om de 3 verdiepingen in gebruik te nemen. "Vroeger zaten de brandglasramen in de raadszaal, boven de inkom. Op een bepaald moment is er beslist om alle ramen te vervangen door PVC-ramen met dubbel glas", legt de burgemeester van Langemark-Poelkapelle, Lieven Vanbelleghem (CD&V), uit. "Toen moet een ambtenaar de ramen verwijderd en zorgvuldig opgeborgen hebben in de lokalen van de dienst burgerzaken."