Hoppeboeren uit Aalst smeken om kopers

Hoppescheuten zijn wat te vergelijken met asperges: delicaat in het telen, en amper 1 tot 1,5 maand te verkrijgen. Ze zijn ook wat duurder dan andere groenten, en worden vooral in sterrenzaken en betere restaurants gebruikt. “Het is van belang dat de hoppescheuten meteen na de oogst naar de klant kunnen gaan, want ze zijn maar 1 à 2 dagen houdbaar. Verkoop via supermarkten is dan ook niet ideaal, want die keten is te lang. Eens in de winkel zouden ze snel slecht worden. Daarom roepen we iedereen op om hoppescheuten te kopen via de korte keten, dus rechtstreeks bij ons, de telers,” zegt Luc.