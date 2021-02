Klasgenootjes van omgekomen meisje (10) uit Leopoldsburg krijgen psychologische steun: "Een moeilijk, maar belangrijk moment", zegt rouwtherapeute

Voor de klasgenootjes van het meisje werd donderdagnamiddag een rouwmoment geörganiseerd op school. "Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk elkaar weer zien", vertelt rouwtherapeute Lies Scaut die de kinderen ondersteunt. "Zij hebben een sterke groepsband en vinden daardoor steun bij elkaar. Die groepsband kan je gebruiken om terug te blikken op de mooie herinneringen." Naast de klasgenoten zijn ook hun ouders uitgenodigd op school, al worden zij wel apart opgevangen. "Op die manier kunnen we met de kinderen in gesprek gaan, en hoeven zij zich even niet bezig te houden met het verdriet dat ook de ouders hebben. Het is belangrijk dat kinderen die ruimte krijgen." Ook het CLB is vandaag en volgende week aanwezig om leerkrachten, leerlingen en ouders op te vangen en te begeleiden.

De klas werd 3 jaar geleden ook al getroffen door het verlies van een klasgenootje. Dat maakt de impact eens zo zwaar vertelt Scaut: "Dat verlies is nog heel erg aanwezig. De klas zingt elk jaar nog een verjaardagslied voor hun overleden klasgenoot. En nu komt er opnieuw een slag bij."