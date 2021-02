Koffertje onder fontein in Verviers uit 1889 geeft geheim prijs: hart van burgemeester uit begin 19e eeuw

Daarmee komt een eind aan een ware stadslegende. Waar was het hart van burgemeester David gebleven? Lag het echt onder de fontein, zoals stadsdocumenten aangaven? Pierre David kwam in 1839 om het leven bij een ongeluk op zijn landgoed. Hij wilde de deur van de hooizolder forceren en viel naar beneden. Drie dagen na zijn overlijden werd zijn hart verwijderd om het in een herdenkingsmonument te plaatsen. Maar door allerlei onenigheid bleef het kistje met het hart in een bokaal sterk water in het stadhuis staan, vier decennia lang.