Limburg heeft de grootste leegstand van Vlaanderen: 70 voetbalvelden aan lege winkeloppervlakte

“Ruim 35 hectare leegstaande winkelruimte, dat is een hallucinant cijfer, vooral omdat het effect van de coronacrisis op de fysieke winkels daar nog niet zichtbaar in is”, zegt Bart Lodewyckx van UNIZO Limburg. “Het is niet de eerste keer dat we vanuit UNIZO deze boodschap moeten geven, maar er is gezond verstand nodig bij het beoordelen van vergunningsaanvragen van nieuwe shoppingcentra buiten de stadscentra. Zolang nieuwe winkelcomplexen vergund en gebouwd worden zonder aan een oplossing te werken voor de leegstand, blijft het dweilen met de kraan open."