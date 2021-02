Limburgse ijszaken klaar voor zonnig weekend

Die voorbereidingen doe je natuurlijk niet voor niets. Voor veel ijskarren loont het dan ook niet om voor slechts één zonnig weekend uit te rijden. “Normaal zijn we pas operationeel vanaf 1 maart. Dan maken we alles klaar zodat we kunnen uitrijden als het mooi weer wordt. Om nu voor een paar dagen alles klaar te stomen, lijkt me een beetje onrealistisch”, vertelt Joke van de Krijmboer in Lommel. En het mogen dan wel zonnige dagen worden, het wordt nog steeds vroeg donker. “Het zijn heel korte dagen en dat is voor ons echt niet de moeite. Als het vanaf 1 maart mooi weer wordt, zijn we daar", lacht Joke.