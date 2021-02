Marokkaanse ambassadeur niet opgezet met Nomadenreportage

De Marokkaanse ambassadeur Mohammed Ameur is het niet eens met de reportage Amazigh over het Rifgebied in Marokko. De reportage werd uitgezonden in de Nomadenreeks van het magazine Vranckx op zaterdag 6 februari en ging over de aanhoudende manifestaties tegen corruptie en voor mensenrechten in de regio. Ameur contacteerde de redactie met de vraag om te mogen reageren. Rudi Vranckx trok naar de Marokkaanse Ambassade in Brussel voor een gesprek.