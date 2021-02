Regisseur Martin Scorsese spreekt zich uit tegen de almacht van Netflix: "Cinema wordt herleid tot content"

Martin Scorsese (78) is een van de beroemdste regisseurs, met 25 films en een pak documentaires op zijn palmares. Een paar ronkende titels: "The Wolf of Wall Street", "Raging Bull", "Goodfellas", "Gangs of New York" of "The Aviator". In 2019 draaide hij de maffiafilm "The Irishman" met Robert De Niro en Al Pacino, een miljoenenproductie van streamingdienst Netflix.