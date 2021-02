Matthias Schoenaerts speelt hoofdrol in internationale tv-reeks "Django"

Schoenaerts treedt in de voetsporen van Franco Nero, die de hoofdrol in de originele film speelde en voor wie het het begin van zijn carrière was. "Django" was de inspiratiebron voor zo'n 30-tal onofficiële remakes.

Matthias Schoenaerts stortte zich tijdens de coronacrisis opnieuw op een oude passie, graffiti. Hij maakte enkele opvallende muurschilderingen in onder meer Antwerpen en Oostende. Recent was hij op Eén ook nog te zien in "Zuur", een van de kortfilms uit de reeks "Lockdown", die coronaveilig ingeblikt werden op de VRT en die je op VRT NU nog kan herbekijken.