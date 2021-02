Al drie mensen van politiezone Zennevallei besmet met Braziliaanse variant coronavirus 

"Het is een serieuze uitbraak", vertelt burgemeester van Halle, Marc Snoeck (SP.A) in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Er zijn intussen ook drie besmettingen met de Braziliaanse variant van het virus vastgesteld, dus we hebben de juiste keuze gemaakt om al die mensen in quarantaine te zetten." In totaal zitten er op dit moment ongeveer 600 mensen in quarantaine: bijna 220 werknemers van politiezone Zennevallei (Halle, Sint-Pieters Leeuw en Beersel) en hun voltallige gezin.

Naast de drie besmettingen met de Braziliaanse variant, hebben nog 27 andere politiemensen positief getest op corona. "De kans bestaat natuurlijk dat er van de 27 andere gevallen ook een aantal besmet is met de Braziliaanse variant", zegt Snoeck. "Maar dat weten we pas over enkele dagen."