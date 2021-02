Huurpremies en -subsidies onderbenut, minister Diependaele: "Ook overleg met verhuurders om hen meer kennis te geven"

Oppositiepartij Groen stelt in een reactie op de “Pano” een aantal oplossingen voor. “Wij willen dat de minister een huurpremie voorziet voor alle wachtenden op een sociale woning, en niet pas na 4 jaar wachten zoals dat vandaag het geval is. De huurpremie van minister Diependaele is vandaag slechts een doekje voor het bloeden.”



Ook het aantal woningen op de huurmarkt moet de minister verhogen. “Hij moet meer investeren in sociale woningen, maar dat doet de minister vandaag onvoldoende. De minister wil zelfs een plafond instellen om de bouw van sociale woningen te stremmen. Dat is onbegrijpelijk,” aldus Vlaams Parlementslid An Moerenhout.