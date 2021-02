Na het proces tegen de Nederlandse avondklok: wat is Viruswaarheid? En zijn er linken met Vlaanderen?

Willem Engel is een dansleraar van wie de school in moeilijkheden kwam door de coronacrisis. Hij heeft zich in negen maanden tijd ontpopt tot de frontman van coronasceptisch Nederland. Maar hij is niet alleen dansleraar, hij volgde ook een opleiding biomedische wetenschappen, maar diende zijn proefschrift - over aerosolen, microscopisch kleine druppeltjes in de lucht - nooit in. Toch verwees hij naar die kennis die hij bij dat onderzoek deed, toen hij in mei in een drukbekeken YouTubevideo beweerde dat het coronavirus zich vooral via aerosolen verspreidt. Afstandsmaatregelen en mondmaskers vindt hij overbodig. Ventileren zou alles oplossen. Een ophefmakende stelling.