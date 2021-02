NAVO is nog niet van plan om troepen terug te trekken uit Afghanistan, maar versterkt missie in Irak fors

Het Atlantisch bondgenootschap heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijke terugtrekking van troepen uit Afghanistan. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg gezegd na twee dagen van gesprekken tussen de lidstaten. Opvallend is dat de opleidingsmissie in Irak wordt opgetrokken van 500 militairen naar ongeveer 4.000, een grote uitbreiding dus. De NAVO leidt daar de Iraakse troepen op om een terugkeer van de terreurgroep IS te voorkomen.