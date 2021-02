Neusspray beschermt fretten 24 uur lang tegen corona: zal het middel ooit ook bij mensen werken?

Het middel is dus enkel nog maar getest bij enkele fretten en er blijven dus nog veel vragen open. Een daarvan is of de neus ook bij de mens de toegangspoort is voor het virus. Daar gaan we voorlopig wel van uit, zei De Zwart, het werkte in elk geval in onze proefdiermodellen maar het zal uiteindelijk nog moeten blijken of dat ook bij mensen zo is.

Als het virus in staat is om bij mensen de neus te passeren en rechtstreeks in de longen binnen te komen, zal een neusspray natuurlijk niet het antwoord zijn, zo zei hij, en dan zouden we het middel misschien wel met een soort van puffer moeten toedienen, zodat het ook in de longen terechtkomt.

Een tweede vraag is hoelang het middel precies beschermt tegen een infectie. Dat is voorlopig moeilijk te zeggen, zei De Zwart, nu hebben we het middel getest op 24 uur. De fretten kregen vier dagen na elkaar om de 24 uur het middel toegediend en of het ook langer zou kunnen beschermen moeten we nog uitzoeken. Hij vermoedt dat het tussen een en twee dagen zal zijn.

Ook is het niet duidelijk hoe vaak je het middel na elkaar kan gebruiken. De onderzoekers denken niet onmiddellijk aan dagelijks gebruik, maar eerder aan gebruik voor noodsituaties, bijvoorbeeld iemand die naar het ziekenhuis moet of die absoluut een reis moet maken. Uiteindelijk zou je ook kunnen denken aan een bezoek aan een concert of een theater, zei De Zwart, "maar dat gaan we vandaag niet meer redden."