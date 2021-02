Uitkijkheuvel moet bezoekers naar natuurpark in Doel lokken: "Bij hoogtij wordt het een eiland in de Schelde"

Het idee om een heuvel te plaatsen, is voornamelijk bedoeld om de natuurbeleving in het gebied te verbeteren. “Het idee is om er een belevingsvolle heuvel van te maken, met daarop een aantal paden die spiraalvormig op en af gaan. En bovenaan de heuvel zal er ook een uitkijktoren komen. Er wordt onderzocht of dat in combinatie kan met een radartoren. In elk geval is het de bedoeling dat je vanuit de toren een mooi overzicht kan krijgen van de polders.”

Vooraleer de Vlaamse Waterweg met de bouw van de heuvel kan beginnen, moet er nog gewacht worden op een vergunning uit Nederland. Het gebied ligt namelijk op de grens met onze noorderburen, maar dat zou weinig problemen moeten opleveren. “De bouw van de panoramaheuvel zou nog dit jaar van start moeten gaan, en kan in principe klaar zijn in 2023”, is Vanden Abeele optimistisch.