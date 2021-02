Nieuwpoortse jongeren krijgen elk 50 euro om te investeren in vereniging: "Extra stimulans om jongeren weer te laten genieten van sport en spel"

In Nieuwpoort krijgen alle jongeren tot 18 jaar elk 50 euro om te investeren in een vereniging in Nieuwpoort. “Jongeren hadden niets te beleven het voorbije jaar. Daarom wilden wij hen een extra stimulans geven om hen weer te laten genieten van sport en spel in een vereniging", zegt schepen van Jeugd Bert Gunst (CD&V).