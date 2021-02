Nog geen babyboom door lockdown in ZNA, maar die kan nog komen

In ZNA werden er 3.103 baby’s in 2020 geboren. “Dat is ongeveer één baby om de drie uur”, zegt Tom Van de Vreken van ZNA. “In vergelijking met 2019 is dat iets minder. Wat opvalt is dat de verwachte babyboom na de eerste lockdown nog niet aan het gebeuren is. We zijn nu 11 maanden na de start van de eerste lockdown en we zien dat het aantal geboortes 14 procent lager ligt dan de jaren ervoor. Er worden dus bijna 40 baby’s minder geboren per maand bij ZNA.”