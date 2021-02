Operazangers kunnen coronapatiënten helpen bij revalidatie, Astrid Stockman: "Zangers zijn experten in ademhaling"

Operzangers trainen dan wel heel hun leven om efficiënter te ademen, toch is het lang niet onmogelijk voor coronapatënten om het nog onder de knie te krijgen. "Als kind adem je automatisch door je buik, want het zit van nature in iedereen. Maar dan staan we recht, gaan we haastiger leven en kruipt onze ademhaling naar omhoog in de borstkas", legt Stockman uit.

"Door je buikspieren te gebruiken, trek je de longen open en leer je weer ademen door je buik. Dat is een super rustgevend gevoel. En zeker nu, in deze stressvolle tijden, kan iedereen er baat bij hebben."