Opluchting in Sint-Oda in Pelt over vaccinatie: “We kunnen opnieuw nadenken over versoepelingen”

Bij Sint-Oda in Pelt krijgen ze volgende week woensdag zo'n 700 vaccins: ongeveer 500 voor het zorgpersoneel en ruim 200 voor de bewoners. De vaccins zijn wel enkel voor bewoners die er blijven slapen, niet voor diegenen die er enkel overdag verblijven. Directeur Waut Nickmans: ”Onze zorggebruikers die overnachten in Sint-Oda hebben we op de lijst gezet. Maar mensen die enkel gebruik maken van de dagondersteuning staan er niet op. We vinden dat nog altijd een beetje spijtig, maar we hopen dat als er overschotjes zijn, zoals tijdens de vaccinatie in de rusthuizen, we de 20 mensen die nu niet op de lijst staan toch kunnen vaccineren.”