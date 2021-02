Orgel Sint-Maartenskathedraal Ieper (met meer dan 3000 pijpen) wordt gerestaureerd

De restauratie is nodig om het orgel nog lang in goede staat te bewaren. Er ligt ook een laag stof in van centimeters dik. Organist Benjamin Luyckx: "Het is een droom om op dit instrument te spelen maar de klank is wat dof geworden. Elke pijp wordt uitgenomen, gepoetst, gerestaureerd, teruggezet, geïntoneerd en gestemd. Dat is een echt monnikenwerk. Dat moet tegen het einde van het jaar klaar zijn. Omdat de onderdelen stelselmatig worden aangepakt, blijft het orgel intussen gedeeltelijk bespeelbaar. Maar straks zal de orgelmuziek niet meer zo stoffig klinken.”

