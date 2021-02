Paddentrek in Limburg gaat van start: "Honderden vrijwilligers staan klaar om padden te helpen oversteken"

In Dilsen-Stokkem staan er ook vrijwilligers klaar om te helpen. Daar is langs de Pannenhuisstraat 800 meter afgespannen zodat de padden in een van de 100 emmers vallen. "Er staan elke avond 10 tot 15 vrijwilligers paraat om te kijken of er padden in de emmers zitten en om die dan over de straat te zetten", zegt Peter.

Zonder die ingreep zouden er van de zowat 2.500 padden die oversteken amper een derde overblijven, zegt Peter: "De padden beginnen juist te trekken als het donker wordt, maar dan is de baan nog heel druk. Dus als je hen dan geen handje toesteekt, zullen bijna alle dieren sneuvelen."