Pakistan verklaart drie vermiste  klimmers op de K2, de op een na hoogste berg ter wereld, dood

Het Pakistaanse leger en experten hebben tot vorige week gepoogd om de drie vermiste klimmers te vinden, maar wegens het slechte weer moesten die pogingen gestaakt worden. Er is nu geen kans meer om de drie nog levend terug te vinden in de erg onherbergzame streek.

Sajid Sadpara, de zoon van een van de vermiste klimmers, heeft de reddingswerkers bedankt voor hun inzet, maar geeft toe dat er geen hoop meer is. Hij is er wel zeker van op basis van het laatste contact met hen dat de de drie de top van de K2 bereikt hebben. In dat geval hebben ze een unieke prestatie geleverd, maar moesten ze die wel duur bekopen. De zoon had overigens de drie mannen willen vergezellen naar de top, maar had dat moeten opgeven.

Zijn vader Ali Sadpara was een soort legende in Pakistan. Hij heeft als enige Pakistaan acht van de veertien hoogste toppen ter wereld beklommen. In 2016 was hij de eerste man die tijdens de verschrikkelijke winter de Nanga Parbat in de Karakorambergen in Pakistan kon beklimmen Dat is een andere beruchte "killer mountain". Nu wou Sadpara dat ook met de K2 doen, maar dat is niet gelukt. Enkele weken tevoren is een team uit Nepal erin geslaagd om de eerste succesvolle beklimming van de K2 tijdens de winter te realiseren. (Lees verder onder de foto).