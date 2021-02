Politicoloog Carl Devos over voorstel nieuwe staatshervorming: "Verlinden heeft onbedoeld geprovoceerd"

Dat België een complex land is, is een open deur intrappen. Als er iets is wat blijkt uit de aanpak van de coronacrisis bijvoorbeeld is dat veel bevoegdheden versnipperd zitten over veel verschillende beleidsniveaus. Dus gaan er heel wat stemmen op om bij een volgende staatshervorming de zaken wat te vereenvoudigen. Annelies Verlinden is naast minister van Binnenlands Zaken ook bevoegd voor Institutionele Hervormingen.