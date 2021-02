Extreemlinks en kiezel in schoen van koningshuis: wie is Pablo Hasél, de veroordeelde rapper die Spanje op zijn kop zet?

Hasél vindt dat Spanje geen echte democratie is en krijgt daarvoor bijval van sommige politieke partijen, zoals het radicaal-linkse Podemos, dat deel uitmaakt van de linkse regering van premier Pedro Sánchez en ook al op de "democratische tekortkomingen" in het land wees. Dinsdag bij zijn arrestatie riep Hasél, net voor hij in een politieauto werd geduwd, de pers en zijn aanhangers toe: "Dood aan de fascistische staat!"

De Catalaanse rapper is de voorbije jaren in Spanje uitgegroeid tot een symbool van de vrije meningsuiting. Elke veroordeling maakte hem alleen maar populairder. Zijn arrestatie en het protest ertegen worden gevoeld tot in de politieke machtsbastions in Madrid. Ook de nationale regering komt erdoor onder spanning te staan, waarin de ene coalitiepartner het geweld veroordeelt en de andere Haséls arrestatie.

Een nieuwe protestgolf in verschillende delen van Spanje, na de indignados tien jaar geleden, is niet denkbeeldig. En dat niet alleen in naam van de vrije meningsuiting. In zijn teksten klaagt Hasél ook de toegenomen armoede in Spanje aan. Veel Spaanse jongeren voelen zich ongetwijfeld aangesproken, want de armoede heeft ook hen enorm getroffen. De coronacrisis deed er nog een flinke schep bovenop.

Beluister een gepsprek met hispaniste en antropologe Christiane Stallaert (Universiteit Antwerpen) over de arrestatie van Hasél en het protest ertegen ("De wereld vandaag", Radio 1, 17/02/2021):