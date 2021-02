President Joe Biden zit één maand in het Witte Huis: 6 beslissingen waarmee hij nu al een verschil heeft gemaakt

In zijn buitenlands beleid heeft Biden de koers fundamenteel verlegd: de "America First"-benadering van Trump maakt plaats voor een wezenlijke internationale en multilaterale opstelling. Hij sluit weer aan bij de Wereldgezondheidsorganisatie en bij het Klimaatakkoord van Parijs. Wat dat concreet zal inhouden en als gevolg zal hebben, zal nog moeten blijken.

Toch is er al één concreet verdrag dat onder Trump op de helling stond en dat Biden wist te verlengen: het New START-verdrag met Rusland. Dat ontwapeningsakkoord beperkt het aantal strategische kernwapens (of kernkoppen) dat beide grootmachten mogen bezitten tot 1.550 en het aantal dragers (raketten of bommenwerpers) tot 800. De regering-Trump had bijkomende voorwaarden gesteld voor een verlenging, waar Rusland niet wenste op in te gaan.

Biden gaf er de voorkeur aan om alvast te behouden en te vrijwaren wat er van kracht was om een nieuwe wapenwedloop te vermijden. De nieuwe president benadrukt weliswaar dat hij niet zal aarzelen om de druk op Rusland te verhogen als de rechtsstaat, de democratie of de persvrijheid daar onder druk komen te staan - iets waarmee hij in Moskou ongetwijfeld op zere tenen trapt. Maar de beide presidenten zijn het er klaarblijkelijk over eens dat de kwestie van het nucleair wapentuig buiten die discussies moet blijven.