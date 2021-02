Schaap uit Riemst bevalt van vijfling: "Zeer uniek, kans is 1 op 1 miljoen"

Het was een heugelijke woensdagochtend, toen schapenboer Andi plots vijf kleine lammetjes tegelijkertijd op de wereld kon zetten. Die opvallende geboorte gebeurde niet toevallig. De schapenboer uit Riemst kweekt namelijk uiterst vruchtbare schapen. "Ik ben al jaren bezig met het kweken van stamboomschapen van het ras Swifter", vertelt Meyers. "Mijn schapen zijn een mix van het Belgisch landschaap en een ras uit Nederland. We fokken al jaren met als doel zo veel mogelijk lammetjes tegelijk te laten geboren worden."

De schapen van boer Andi kunnen dus nog wel meer straffe geboortecijfers voorleggen. Vorige week beviel een andere ooi, een vrouwelijk schaap, van een tweeling en een bij nog een ander schaap wordt een van de komende dagen een drie- of vierling verwacht. Een vijfling daarentegen is uniek. "In 2016 is het me ook al één keer gelukt, maar toen is een van de lammetjes overleden. De kans dat een schaap bevalt van een gezonde vijfling is 1 op 1 miljoen", legt de schapenboer uit. De bevalling ging dan ook zeer moeizaam. "De veearts heeft er anderhalf uur werk mee gehad, en de bevalling is niet gelopen zoals het moest. Eén lam lag bijvoorbeeld achterstevoren. Gelukkig zijn ze er allemaal levend uitgekomen. Zonder de veearts waren ze waarschijnlijk allemaal dood geweest, de moeder inclusief. Hoewel de schapen gefokt zijn om dit te kunnen waarmaken, is het geen gemakkelijke taak."