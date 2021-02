BEKIJK: Wat is een staatshervorming en waarom is dat in België zo moeilijk en delicaat?

Een denkpiste van minister voor Institutionele Hervormingen Annelies Verlinden (CD&V) over een nieuwe staatshervorming beroert meteen de gemoederen in Franstalig België. Wat is dat juist, een staatshervorming? En waarom is dat altijd zo moeilijk en delicaat in ons land? Politicoloog Nicolas Bouteca van de Universiteit Gent legt het je in onderstaande video van de Universiteit van Vlaanderen in enkele minuten helder uit.