Stad Gent zet extra politie in voor eerste zonnige weekend: "Vooral Gras- en Korenlei zijn populair"

Burgemeester De Clercq wil wel benadrukken dat iedereen welkom is in de stad, maar dat niet iedereen naar dezelfde plekjes moet gaan: "Drukke plaatsen moet je vermijden. Onze stad heeft nog andere mooie plaatsen. En blijf vooral heel goed de maatregelen opvolgen. De cijfers gaan de goede kant uit, maar voorzichtigheid blijft het belangrijkste. Zo geraken we het snelste van het virus vanaf. De zomer redden we nu."