Svetlana Tichanovskaja: "Loekasjenko heeft verloren en hij zal nooit het vertrouwen van de Wit-Russen herwinnen"

In Wit-Rusland zijn twee journalisten veroordeeld omdat ze verslag hadden uitgebracht over de protesten tegen president Loekasjenko. Twee jaar cel kregen ze. De veroordeling is typerend voor de harde aanpak van Loekasjenko sinds zijn omstreden herverkiezing een half jaar geleden. Svetlana Tichanovskaja nam het toen tegen hem op bij de presidentsverkiezingen. Maar Loekasjenko, die al 26 jaar regeert in Wit-Rusland, zou opnieuw 80 procent van de stemmen hebben gehaald. Onder zware druk van het regime verliet Tichanovskaja Wit-Rusland. Ze woont en werkt nu al zes maanden in Vilnius in Litouwen. Onze Ruslandkenner Jan Balliauw ging daar met haar praten over wat er gebeurd is en over hoe het nu verder moet met de oppositie tegen Loekasjenko. Bekijk hierboven zijn verslag.