Tel dit weekend de molshopen in de tuin tijdens de 3e editie van het mollenweekend

Het doel van het mollen(tel)weekend is de verspreiding van de mol in Vlaanderen goed in kaart te kunnen brengen. De resultaten worden opgenomen in de nieuwe zoogdierenatlas waar de komende jaren aan wordt gewerkt. Een molshoop is te herkennen aan de relatief grove korrel, en is vrij hoog en ongeveer rond. Hij is niet begroeid en zijn ingang is gewoonlijk niet te zien.