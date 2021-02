Tiental lokale Vooruit-partijen vechten naamsverandering SP.A aan

Die laatse hebben de SP.A nu in gebreke gesteld. Omdat de socialistische partij volgens de lokale Vooruit-partijen niet naar hun besognes wil luisteren. "We hebben nooit een reactie gehad op de vragen die we hebben gesteld", stelt Elwin Van Herck, voorzitter van de lokale partij Koksijde Vooruit.

"We zijn al actief met onze naam Koksijde Vooruit sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen en ik vrees voor verwarring bij de volgende verkiezingen als de plannen van de SP.A door zullen gaan."

Els Moyens, voorzitter van de lokale partij Tienen Vooruit treedt Van Herck bij. "Onze beweging is opgericht in 2017 en als de SP.A haar plannen doorzet, gaan ze onze branding teniet doen en dat kunnen we uiteraard niet laten gebeuren. We hebben in onze branding veel eigen middelen gestoken."

"Een ingebrekestelling is dus echt de stap waartoe wij ons nu genoodzaakt zien", zegt Moyens. "We zouden het heel erg betreuren als dit tot een rechtszaak zou komen want dat zal veel geld kosten. Maar het is niet omdat het David tegen Goliath lijkt, dat wij nu van plan zijn om ons zomaar aan de kant te laten zetten."