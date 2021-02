Torenkraan omgevallen in Moorsele, als bij wonder geen slachtoffers

Er zijn 14 nieuwe woningen in opbouw in de wijk 't Vrije in Moorsele bij Wevelgem. De bouwkraan stond op de bouwwerf opgesteld.

De kraan viel kort na de middag om. Dat gaf een luide knal. De bouwkraan kwam net niet op een huis terecht. De vrouw die in het huis woont, was aan het afwassen en zag de kraan op zich afkomen. Maar als bij wonder viel ze neer op een centimeter van haar huis. Er vielen geen gewonden. De omheining rond haar huis en rond nog een tweede huis zijn beschadigd.