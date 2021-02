Vaccinatiecentra in Antwerpen krijgen eerste vaccins, morgen eerste prikjes

De eerste vaccins zijn voor hulpverleners zoals dokters, thuisverpleging en apothekers. Maar ook dat is beperkt, want voorlopig heeft elk centrum nog maar 100 vaccins gekregen. Spijtig genoeg een start in mineur, zegt dokter Jan De Lepeleire, voorzitter van het vaccinatiecentrum Eerstelijnszone ZORA in Lint. “We zagen het al een tijdje aankomen. Ook in de ziekenhuizen zie je dat het niet vlot verloopt en dat is heel frustrerend.”