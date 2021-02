Verdwaalde zwaan op het strand in Blankenberge zorgt voor uniek tafereel

Wie woensdag een wandeling maakte op het strand van Blankenberge moest wellicht 2 keer kijken: plots verscheen er een zwaan aan de waterlijn. Die dieren leven normaal gezien vooral in parken, riviermondingen en meren, maar het verdwaalde exemplaar had duidelijk zin in een strandwandeling. De zwaan leek niet gewond, maar Natuurpunt deed toch melding bij de politie.



De brandweer probeerde het dier woensdagvoormiddag al te vangen, maar dat liep niet van een leien dakje. Het gaat om een groot gebied, waardoor de vogel moeilijk te lokaliseren en te vangen is. De brandweer onderzoekt of het dier ergens gemist wordt. Hoe het dier op het strand terechtkwam, is niet bekend.