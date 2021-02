Versoepelingen woonzorgcentra: "We merken dat we daar echt nood aan hebben"

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: 90% van de bewoners en 70% van de medewerkers moeten twee keer gevaccineerd zijn. Tien dagen na die tweede prik mogen de versoepelingen dan ingaan.

Dat is op dit moment nog niet het geval in Sint-Barbara: "Er zijn al wel genoeg bewoners en personeelsleden gevaccineerd. We zitten aan ongeveer 98% bij de bewoners en 95% van het personeel. Maar het is pas vorige vrijdag dat de laatste grote groep personeelsleden zijn twee prik heeft gekregen. Dus sowieso gaan we nog wachten tot 1 maart."

Er wordt nu volop onderzocht hoe ze de versoepelingen in de praktijk zullen brengen: "We zijn wel bijna allemaal gevaccineerd, maar dat wil niet zeggen dat we niet voorzichtig moeten blijven. We gaan stap voor stap te werk gaan."