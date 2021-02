Wildspiegels voor de derde keer stukgeslagen in Zemst

De wildspiegels op de Humbeeksebaan vlakbij het Bos van AA zijn een geliefkoosd doelwit voor vandalen. In 2018 werden ze vernield, vorig jaar rond deze tijd ook al en nu zijn weer vier van de vijf houten palen met spiegels stuk. Ondervoorzitter François Verbruggen van de Wildbeheereenheid Zennevallei: “Het is telkens hetzelfde liedje. Ze worden kapotgeslagen door ik veronderstel jonge vandalen. Ik heb ter plaatse gezocht maar heb totaal geen aanwijzingen gevonden. Waarschijnlijk hebben ze gewoon een stevige stok gebruikt. Maar ook die heb ik niet teruggevonden. Ik durf er geen wildcamera op zetten want die gaan ze zeker kapotslaan.”