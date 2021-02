WK wielrennen wordt rookvrij evenement: "Absolute wereldprimeur"

In alle zones die worden afgebakend voor de organisatie van het WK wielrennen zal er een rookverbod gelden. "We zijn daar heel trots op", zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. "We hebben daar lang met de organisatoren van het WK over gepraat. Sport en roken gaan niet samen. Ook de Olympische Spelen of een topvoetbalploeg als FC Barcelona zijn al rookvrij. Langs het parcours kunnen we geen rookverbod opleggen. We kunnen de toeschouwers alleen maar vragen om niet te roken."